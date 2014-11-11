《全球汇市》美元兑日圆逼近七年高点，因日股大涨打压日圆

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2419 1.2420 -0.01 -9.65 1.3745
美元/日圆 115.38 114.85 +0.46 +9.57 105.30
欧元/日圆 143.30 142.64 +0.46 -0.99 144.73
美元/瑞郎 0.9682 0.9681 +0.01 +8.45 0.8928
英镑/美元 1.5840 1.5840 +0.00 -4.32 1.6556
美元/加元 1.1380 1.1378 +0.02 +7.16 1.0620
澳元/美元 0.8615 0.8619 -0.05 -3.34 0.8913
新西兰元/美元 0.7733 0.7747 -0.18 -5.76 0.8206
澳元/日圆 99.400 98.990 +0.41 +5.91 93.850
新西兰元/日圆 89.220 88.970 +0.28 +3.25 86.410
英镑/日圆 182.76 181.92 +0.46 +4.84 174.33
澳元/新西兰元 1.1132 1.1118 +0.13 +2.62 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/朱晓军/张涛/张若琪 审校 高琦/于春红/艾茂林)
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