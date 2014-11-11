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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 14:57 BJT

《全球汇市》美元兑日圆逼近七年高点，因日股大涨打压日圆

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2419 1.2420 -0.01 -9.65 1.3745

美元/日圆 115.38 114.85 +0.46 +9.57 105.30

欧元/日圆 143.30 142.64 +0.46 -0.99 144.73

美元/瑞郎 0.9682 0.9681 +0.01 +8.45 0.8928

英镑/美元 1.5840 1.5840 +0.00 -4.32 1.6556

美元/加元 1.1380 1.1378 +0.02 +7.16 1.0620

澳元/美元 0.8615 0.8619 -0.05 -3.34 0.8913

新西兰元/美元 0.7733 0.7747 -0.18 -5.76 0.8206

澳元/日圆 99.400 98.990 +0.41 +5.91 93.850

新西兰元/日圆 89.220 88.970 +0.28 +3.25 86.410

英镑/日圆 182.76 181.92 +0.46 +4.84 174.33

澳元/新西兰元 1.1132 1.1118 +0.13 +2.62 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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