马航事件：澳洲及俄国领袖呼吁加速调查MH17班机事件-克里姆林宫

路透北京11月11日 - 一名克林姆林宫发言人周二表示，澳洲总理艾保德和俄罗斯总统普京呼吁调查人员加快7月东乌克兰坠机事件的调查。

该名发言人表示，普京与美国总统奥巴马在亚太经合组织(APEC)峰会期间短暂交谈，两国领袖讨论到叙利亚、乌克兰及伊朗等议题。(完) (编译 张明钧; 审校 蔡美珍)