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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 15:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆上扬，日经指数大涨

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* 美元兑日圆涨0.41%，欧元兑日圆升0.43%，新西兰元兑美元跌0.13%，澳元兑美元持平

* 日经指数收盘大涨2.05%，标普Emini指数创新高2,039，沪综指涨0.08%，明晟亚太地区(除日本外)股指跌0.18%

* 日本首相可能提前大选

* 欧洲央行执委莫尔许称如果经济形势恶化，理论上央行可以将购债计划范围扩大至公债

* 中美两国在信息科技产品自由贸易方面取得突破--美贸易代表

* IFR欧洲开盘：r.reuters.com/dec27t(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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