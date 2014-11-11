更新版 1-日本股市：触及七年新高，市场揣测首相安倍将推迟加税

(新增细节)

* 安倍晋三可能延后上调消费税及提前大选的揣测升温

* 商品交易顾问(CTA)对日经指数期货的买盘带动涨势

路透东京11月11日 - 日本股市周二触及七年新高，关于日本首相安倍晋三可能延后调高消费税，并提前举行大选以巩固政治地位的揣测升温。

日经指数 收盘大涨2.1%至17,124.11点，创2007年10月以来最高收位。交易商指出市场大涨原因，在于投机客及商品交易顾问(CTA)大举买进日经指数期货 。

本地媒体周二报导指出，安倍晋三若决定延后预定于明年10月上调消费税的措施，他可能在年底前提前举行大选。国会众议院2016年之前无需举行选举。

安倍政府执政盟友公明党周二表示，该党应该为可能提前大选做准备。

这个消息令金融市场感到意外，各界长久以来预期安倍将会推动第二轮消费税调升，尽管4月首度调高消费税对于经济的冲击大于预期。

提前大选可望巩固安倍晋三的权位，因为反对党过于分裂而无法胜出，尽管安倍支持率下滑。

“无法想像反对党会胜选。因此这意味着安倍政府将有再多出四年的执政时间，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深策略师Norihiro Fujito表示。

“近期财政及货币政策都将支持经济成长，今日市场正在反映此一题材，”他补充称。

周二涨势是受到日经指数期货及期权买盘所带动，这也使得日经指数的表现比整体市场更为突出。

东证股价指数 收涨1.1%，JPX-日经400指数 升1.2%，两大指数涨幅都只有日经指数一半多一些。

随着季度财报接近尾声，投资人买进财报优异个股。

Citizen Holdings 飙涨11.5%，此前该公司小幅上调获利预估。调高年度净利预估的住友金属矿山 跳涨4.9%。(完)