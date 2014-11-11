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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 15:26 BJT

国际油市：阿联酋石油部长称OPEC并未助长供应过剩

路透迪拜11月11日 - 阿联酋(阿拉伯联合大公国)能源部长Suhail bin Mohammed al-Mazrou周二表示，油市基本面并未改变，石油输出国组织(OPEC)并未助长供应过剩。

他在阿布扎比一场能源会议上表示，“市场基本面没变，OPEC并未助长供应过剩...我们不应惊慌。”(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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