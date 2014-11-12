台湾经济指标预测--11月12日至12月8日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 11/20 1600 外销订单 10月 -- +12.7% * 11月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/24 0830 季调失业率 10月 -- 3.90% 11/24 1600 工业生产指数 10月 -- +10.30% 11/25 1610 M2年增率 10月 -- +5.31% * 12月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 4,214.76亿美元 12/5 0830 消费者物价指 11月 -- +1.07% 数(CPI) * 12月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *12/8 1600 出口 11月 -- +0.7% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- +3.78%(概估值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。