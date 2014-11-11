台湾央行：寿险业海外投资多以换汇交易避险，对外汇及台币供需无影响--报告

路透台北11月11日 - 台湾央行周二在提前交予立法院的专案报告中表示，为降低汇率风险，寿险业对外投资多以换汇交易(SWAP)进行汇率避险，对外汇及台币的供需没有影响。

台湾央行总裁彭淮南周四将赴立法院进行〞如何避免企业利用境内外利差进行套利，影响金融稳定〞专案报告并备质询。

央行在报告中表示，寿险业资金多属长期，境内的长天期固定收益投资工具有限，为提升报酬率已逐年增加国外投资，而目前的数家大型寿险业者的海外投资比例实际上可超过50%。

央行指出，目前寿险已投资海外的资金高达7.204兆(万亿)台币，折计为2,367亿美元。

至于企业在境外利率水位高时，会将海外子公司的盈余或货款延迟汇回台湾，或先转存当地的银行，以赚取较高利息；至于在台的营运资金则向境内银行取得低利率的短期资金因应。

此外，央行认为，企业有时基于避险与套利，在台币升值时通常会增加外币借款。外资目前在银行间外汇交易比率达38.06%，其中频繁进出的20户外资，进出金额占全体外资的35.36%、外汇交易比率13.46%。

台湾央行重申，将提供足够流动以支应经济活动，且汇率过度波动时将进场维持秩序。