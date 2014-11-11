欧股业绩：沃达丰上调核心利润预估，因主要季度营收指标大幅改善

路透伦敦11月11日 - 全球第二大移动通讯运营商沃达丰 周二上调核心利润预估，此前公布的季度营收主要指标大幅增长，因该公司的欧洲市场移动服务需求改善。

沃达丰公布第二季自体服务营收下跌1.5%，而过去六个季度下跌近4%或5%，而且该数据亦优于普遍预期的下降2.8%。自体服务营收剔除了手机销售及汇率波动等因素的影响。

沃达丰表示，目前预计全年核心利润将介于116至119亿英镑，此前预估值为介于114至119亿英镑。(完)