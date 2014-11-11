欧股业绩：沃达丰上调核心利润预估，因主要季度营收指标大幅改善

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月11日 - 全球第二大移动通讯运营商沃达丰 周二上调核心利润预估，此前公布的季度营收主要指标大幅增长，因该公司的欧洲市场移动服务需求改善。
沃达丰公布第二季自体服务营收下跌1.5%，而过去六个季度下跌近4%或5%，而且该数据亦优于普遍预期的下降2.8%。自体服务营收剔除了手机销售及汇率波动等因素的影响。
沃达丰表示，目前预计全年核心利润将介于116至119亿英镑，此前预估值为介于114至119亿英镑。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。