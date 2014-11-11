中菲关系：中国希望菲律宾回到过去共识上以解决南海问题

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月11日 - 中国国家主席习近平周二表示，希望菲律宾在南海问题上回到过去共识的基础上，建设性地处理好导致两国关系严重困难的南海问题。
习近平在出席亚太经合组织（APEC）第二十二次领导人非正式会议期间，同菲律宾总统阿基诺简短交谈。
“中菲建交以来，两国关系发展一直很好。双方在处理分歧问题上也形成了一些共识。近年来，两国关系因南海问题面临严重困难。希望菲方回到过去共识的基础上，同中方相向而行。”新华社报导引述习近平称。
阿基诺表示，愿同中方解决有关问题，希望两国关系得到改善和发展。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。