路透基点：七家银行加入阿里巴巴30亿美元五年循环贷款案--TRLPC

路透香港11月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，七家银行加入阿里巴巴30亿美元五年期循环贷款案。

这笔贷款最初在8月中旬时签署，四家银行担任牵头行兼簿记行。10月30日时协议再度签署，有11家银行参与，其中包括四家牵头行兼簿记行：花旗集团、德意志银行、摩根大通和摩根士丹利。花旗为额度管理行。

四家牵头行兼簿记行各自承贷3.80亿美元。其余七家银行为牵头行，包括：瑞士信贷、高盛、瑞穗分别承贷2.60亿美元；法国巴黎银行、星展银行、汇丰和荷兰国际银行分别承贷1.75亿美元。

该笔贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费25个基点。据消息人士，没有其他向参与贷款的银行支付的费用。

据阿里巴巴在8月底提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，资金用于一般公司用途和运营资本，包括收购。

9月中旬时，阿里巴巴以250亿美元成为史上最大规模的IPO。9月19日，阿里巴巴在纽交所上市当天股价收在93.89美元，较IPO价格飙涨38%。

以当前119.15美元股价计算,阿里巴巴市值达到2,961.7亿美元。

该笔贷款于8月20日签订，动用期为签订日起的59个月。

根据贷款条款，阿里巴巴的利息保障倍数不得低于4倍，集团海外杠杆倍数不得高于3倍。

阿里巴巴需确保境内子公司负债水平不得超过95亿人民币(15.5亿美元)或等值金额。

阿里巴巴应随时保持对淘宝中国控股有限公司和Alibaba.com China直接或间接100%法定所有权和受益权。

在违约情况下，承贷超过贷款总额66.67%的银行可以加快预付。若宽免或修改该贷款，需要征得承贷超过总额50%的银行同意。

去年12月，阿里巴巴完成了对80亿美元三部分贷款的有效期延展。该贷款是去年7月首次签订。阿里巴巴延展了该贷款原来的九个月动用期，从2014年1月30日到期延至2014年底。

这笔80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。综合收益为314个基点，三年期贷款的平均年限为2.83年，五年期贷款的平均年限为4.11年。