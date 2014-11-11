新闻稿：2015年全球增长不会显着复苏--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)

伦敦，2014年11月10日— 穆迪投资者服务公司在其季度全球宏观展望报告 (Global Macro Outlook) 中表示，由于中国经济增速逐渐减缓，欧元区、巴西和南非增长面临的结构性弊端继续对经济活动造成压力，未来两年全球GDP增长不大可能显着复苏。对于20国集团 (G20) 整体而言，穆迪预计其2014年GDP增长2.8%，2015和2016年增长约3%。

上述题为《全球宏观展望2014-16：经济增长低迷态势延续》(Global Macro Outlook: 2014-16. Lower growth for longer) 的报告目前刊载于www.moodys.com。穆迪用户可通过本新闻稿最后的链接浏览该报告。

穆迪高级副总裁、报告作者Marie Diron表示：“2014年全球GDP增长面临的大部分不利因素未来两年内仍将存在，包括中国经济的逐渐放缓。”中国增长的减缓已导致其进口增速显着下降，并对全球出口增长造成负面影响。“此外，欧元区、巴西和南非等一些国家和地区的结构性弊端也在阻碍增长的大幅反弹。”Marie Diron补充道。

这些区域性因素对经济活动造成的影响超出了原先的预期，促使穆迪下调了欧元区、日本和巴西等很多国家和地区的2015年预测。而与之相反，穆迪预计美国、英国和印度在未来两年内将保持强劲增长。

穆迪预计中国2015年GDP增长率将降至略低于7%的水平。由于信贷的收紧削弱了房地产需求，并且庞大库存对房价造成下行压力，中国房地产业正在放缓。房地产乃至建筑活动的走弱正在波及到经济其他领域。更广泛而言，信贷增长的放缓正在对近年来经济迅速增长的主要引擎——固定资产投资产生不利影响。固定资产投资的年增长率已经从2013年的约20%降至2014年前9个月的16%左右。这一趋势反映了经济驱动力从举债投资转向消费的政策目标，并且今后两年仍将保持这一趋势。

全球需求的疲软将成为日本GDP增长的拖累，显着降低日元走弱对其竞争力提升所产生的经济效益。穆迪预计，2014-16年日本出口市场增长率平均为3.8%，较2003-07年水平低两个百分点。投资增长也受到劳动力市场僵化、人口减少 (预示着国内销售增长较缓，人才可能短缺)、以及政府政策的性质和效用之不确定性的负面影响。此外，在未来几年内，财政政策的收紧，包括明年计划再次上调消费税率 (我们假设将会付诸实施) 将会抑制国内需求。不过，经济活动将受到货币刺激措施的支持，从而为政府实施财政和经济改革留下空间。