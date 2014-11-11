中国债市：国债期货主力合约成交破万手，优化措施提升活跃度

路透上海11月11日 - 中金所推出多项优化措施后，五年期国债期货合约活跃度明显上升。周二数据显示，主力合约TF1503 成交量达13,127手，盘中震荡明显。

市场人士表示，上周中金所推出下调交易保证金等多项措施后，市场交易热情回升，加之对未来政策走势的不确定，市场的波动也明显加大。

“中金所下调了保证金，交易的成本下降了。”一家券商的交易人士表示。

他指出，前期的市场流动性也很宽松，催生了债券的一波牛市，但接下来很难有进一步的宽松，估计市场会在这个位置震荡一下。

周二，三只合约总计成交至15,206手,其中，近月合约成交1,977手，远月合约成交102手。总的持仓量则为16,645。