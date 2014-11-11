中国债市：国债期货主力合约成交破万手，优化措施提升活跃度

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月11日 - 中金所推出多项优化措施后，五年期国债期货合约活跃度明显上升。周二数据显示，主力合约TF1503 成交量达13,127手，盘中震荡明显。
市场人士表示，上周中金所推出下调交易保证金等多项措施后，市场交易热情回升，加之对未来政策走势的不确定，市场的波动也明显加大。
“中金所下调了保证金，交易的成本下降了。”一家券商的交易人士表示。
他指出，前期的市场流动性也很宽松，催生了债券的一波牛市，但接下来很难有进一步的宽松，估计市场会在这个位置震荡一下。
周二，三只合约总计成交至15,206手,其中，近月合约成交1,977手，远月合约成交102手。总的持仓量则为16,645。
中金所自11月3日起，将五年期国债期货合约的最低交易保证金由2%调整为1.5%，梯度交易保证金由“2%-3%-5%”调整为“1.5%-2%-3%”。在下调交易保证金的同时，中金所将每日价格最大波动限制由±2%调整为±1.5%，以保证最低交易保证金水平仍能覆盖一个涨跌停板的价格波动，同时又可避免国债期货价格日间波动频繁触及涨跌停板。(完) (记者 毕晓雯；审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。