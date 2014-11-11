日本政经：安倍首相可能延后调高消费税--政府消息人士

安倍政府在今年4月将消费税从5%上调到8%，使得日本第二季经济陷入全球金融危机以来的最严重萎缩。

在第三季GDP数据于日本当地时间下周一出炉后，安倍将需要决定是否在明年10月按计划进一步将消费税上调到10%。安倍的几名顾问已经吁请他将消费税上调行动推迟18个月到2017年4月。