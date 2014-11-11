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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 15:55 BJT

欧洲汇市：美元兑日圆创七年新高，市场冒险意愿升温

路透伦敦11月11日 - 美元兑日圆周二触及七年新高，冒险意愿升温带动日股大涨，削弱日圆的魅力。

美元兑日圆 欧洲盘初在电子交易平台EBS升至115.81日圆，创2007年10月以来最高。

稍早日股日经指数 触及七年高点，因投机客认为日本首相安倍晋三可能延后调升消费税。(完)

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