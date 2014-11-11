《路透晚报》--11月11日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：触及七年新高，市场揣测首相安倍将推迟加税

日本股市周二触及七年新高，关于日本首相安倍晋三可能延后调高消费税，并提前举行大选以巩固政治地位的揣测升温。日经指数收盘大涨2.1%至17,124.11点，创2007年10月以来最高收位。

--中国股市：沪综指盘中大幅震荡后收跌，A股成交额创历史新高

中国股市沪综指小幅收跌，盘中大幅震荡，A股成交额创历史新高。今日银行证券等权重股带动大盘冲高，但中小盘个股普跌带动股指回落。沪综指收报2,469.673点，跌4.0点或0.16%，盘中一度升至2,508点的三年新高，全天最大振幅达2.54%；上证A股今日成交3,309亿元人民币，较前日2,450亿大增三成半。沪深300指数收报2,558.612点，跌0.28%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,551.0点，跌0.18%，成交1,304,939手。

--香港股市：收高，受内地股市银行股大涨鼓舞

香港股市收高，表现胜过内地市场，因香港投资者买入与“沪港通”相关的中资银行股。恒生指数涨63.58点或0.27%，至23,808.28点；恒生国企指数涨36.24点或0.34%，至10,652.06点。

--汇市：美元兑日圆升破116创七年高点，因日股大涨打压日圆

美元兑日圆创七年新高，因冒险意愿上扬，提振日本股市大涨，打击了日圆的魅力。美元兑日圆在EBS平台触及116.02日圆，为2007年10月以来首次升破116。0833GMT，欧元兑美元跌0.14%，报1.2403，距上周所及的两年低点1.2358略有段距离。

--欧元债市：投资者买入意大利和西班牙公债，因预期欧洲央行放宽政策

意大利和西班牙政府公债收益率(殖利率)下滑，缩小与可比德债的利差，因投资者普遍预期欧洲央行将放宽货币政策。0904GMT，意大利10年期公债收益率报2.325%；西班牙10年期公债收益率报2.096%。德国10年期公债收益率上涨1.8个基点，报0.839%。

--金属期市：伦敦期锌小涨，供应不足的担忧浮现

伦敦期锌价格走坚，假日因素导致交投清淡。秘鲁一家矿场发生罢工，重燃供应紧张的担忧。而伦铜则几无变动。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.47%，报6,634美元。LME三个月期锌价格下跌0.42%，至每吨2,234美元。上海期交所锌合约收高0.1%。MET/L]

--国际油市：布兰特原油挫至四年低点，跌幅超过1美元

布兰特原油期货跌逾1美元，至四年低点每桶81.23美元，因美元走强和美国页岩油旺盛产出打压油价。0838GMT时，美国原油跌0.69美元，至每桶76.71美元。

--全球金市：金价续跌向四年半低点，因美元走强

金价续跌，为第二个交易日下跌，跌向2010年来最低水准，因美元走强损及黄金的避险需求。0839GMT时现货金报1,148.80美元。美国期金报1148.3。期银下跌1.22%，报15.48。