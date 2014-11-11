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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 15:54 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高0.4%，受日圆走软提振

美元/日圆报115.35左右，早盘初为114.95。

TOCOM指标4月期胶 <0#2JRU:>收高0.7日圆至每公斤200.3日圆(1.74美元)。

“没有明显的买兴或卖兴，”一位东京交易员称，“最大生产国为泰国。除非他们采取减缓生产等措施，否则近期供需基本面不会改善。”

上海期交所主力1月期胶合约 跌30元人民币，收在每吨12,655元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤154.00美分，下跌0.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 张涛/朱晓军/高琦)
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