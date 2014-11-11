日本债市：遭遇近一年最大跌幅，推迟上调消费税的揣测升温

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
日经指数 收升2.1%，创2007年10月以来最高收盘水平，因投机客押注首相安倍晋三将推迟原定明年10月进行的消费税上调。
“外国投资者似乎已经沽出日债期货，同时在今天日经指数创高点时，购入股票期货，”一家国内证券公司交易员称。
10年期日债12月期货 跌0.30点至146.25，为近一年来最大单日降幅。
日本10年期公债收益率 攀升2.5个基点至0.480%，此前在日本央行意外放宽货币政策后曾跌至19个月低点0.435%。
市场当前焦点为11月17日出炉的日本第三季国内生产总值(GDP)数据。一旦出现经济走软迹象，都可能推动安倍晋三推迟上调消费税。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.025% +0.0 0.025%
五年期公债 0.140% +2.0 0.120%
10年期公债 0.490% +3.5 0.455%
20年期公债 1.245% +1.5 1.230%
30年期公债 1.505% +1.0 1.495%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.25 -0.30 146.55
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/朱晓军；审校 高琦)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。