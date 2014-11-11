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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 16:04 BJT

日本债市：遭遇近一年最大跌幅，推迟上调消费税的揣测升温

日经指数 收升2.1%，创2007年10月以来最高收盘水平，因投机客押注首相安倍晋三将推迟原定明年10月进行的消费税上调。

“外国投资者似乎已经沽出日债期货，同时在今天日经指数创高点时，购入股票期货，”一家国内证券公司交易员称。

10年期日债12月期货 跌0.30点至146.25，为近一年来最大单日降幅。

日本10年期公债收益率 攀升2.5个基点至0.480%，此前在日本央行意外放宽货币政策后曾跌至19个月低点0.435%。

市场当前焦点为11月17日出炉的日本第三季国内生产总值(GDP)数据。一旦出现经济走软迹象，都可能推动安倍晋三推迟上调消费税。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.025% +0.0 0.025%

五年期公债 0.140% +2.0 0.120%

10年期公债 0.490% +3.5 0.455%

20年期公债 1.245% +1.5 1.230%

30年期公债 1.505% +1.0 1.495%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.25 -0.30 146.55

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/朱晓军；审校 高琦)
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