全球经济：APEC成员国同意努力推进亚太地区的结构性改革--习近平

他在APEC峰会闭幕新闻发布会上并称，亚太自贸区将提升区域经济一体化，加强区域合作。

亚太经合组织(APEC)领导人重申参与中国推动的亚太自由贸易区(FTAAP)进程。21个APEC成员领导人在两日峰会后发表联合声明指出，将在取得共识基础上逐步推动亚太自贸区的实现。（完）