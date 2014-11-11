金属期市：伦敦期锌小涨，供应不足的担忧浮现

“我们预计锌价将在今年第四季上涨到2,400美元。我们很看好锌和铅。”他说。

0736GMT，LME三个月期锌价格 上涨0.3%，至每吨2,249美元。上海期交所锌合约收高0.1%。

秘鲁Antamina矿的工人周一开始无限期罢工，令矿区作业受到干扰。Antamina是秘鲁最大的铜矿和锌矿。

上海期交所锌库存ZN-STX-SGH周五减少五分之一至五年低位111,761吨，添加供给忧虑。自9月底以来，上海现货锌价格较三个月期货价格一直处于升水，表明供给紧张。

Keenan表示，锌需求因中国新基础建设项目而受到支持。

据中国国内媒体上周报导，中国政府将支出2,000亿人民币(327亿美元)用于修建七个新的铁路干线。

LME期铅 下滑0.3%，报每吨2,034美元，今年迄今已下跌逾8%。(完)

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