金属期市：伦敦期锌小涨，供应不足的担忧浮现

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“我们预计锌价将在今年第四季上涨到2,400美元。我们很看好锌和铅。”他说。
0736GMT，LME三个月期锌价格 上涨0.3%，至每吨2,249美元。上海期交所锌合约收高0.1%。
秘鲁Antamina矿的工人周一开始无限期罢工，令矿区作业受到干扰。Antamina是秘鲁最大的铜矿和锌矿。
上海期交所锌库存ZN-STX-SGH周五减少五分之一至五年低位111,761吨，添加供给忧虑。自9月底以来，上海现货锌价格较三个月期货价格一直处于升水，表明供给紧张。
Keenan表示，锌需求因中国新基础建设项目而受到支持。
据中国国内媒体上周报导，中国政府将支出2,000亿人民币(327亿美元)用于修建七个新的铁路干线。
LME期铅 下滑0.3%，报每吨2,034美元，今年迄今已下跌逾8%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/洪曦; 审校 高琦)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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