《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月11日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:08时，1 港元=0.78977人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为2.23%，高于上交易日收盘的0.83%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 3.82 5.05 0.96 建设银行 4.34 5.72 0.96 中国银行 3.15 3.80 1.05 农业银行 2.70 3.58 0.95 招商银行 11.02 14.70 0.95 中信银行 5.28 5.21 1.28 交通银行 4.72 5.94 1.01 民生银行 6.80 7.98 1.08 中国人寿 16.61 22.95 0.92 中国平安 43.06 60.20 0.91 中国太保 20.63 28.45 0.92 中信证券 14.26 20.15 0.90 新华人寿 29.00 29.45 1.25 海通证券 11.66 14.24 1.04 华能国际 6.50 8.91 0.92 大唐发电 4.38 4.20 1.32 华电国际 4.58 6.15 0.94 中煤能源 4.90 4.74 1.31 中国神华 15.42 21.25 0.92 中国石油 7.92 9.01 1.11 兖州煤业 9.14 6.76 1.71 中国石化 5.32 6.38 1.06 上海石化 3.74 2.58 1.84 中海油服 17.67 15.06 1.49 仪征化纤 4.26 3.52 1.53 中国铝业 3.98 3.56 1.42 江西铜业 13.82 13.66 1.28 洛阳钼业 7.49 5.30 1.79 紫金矿业 2.63 2.13 1.56 马钢股份 2.93 2.39 1.55 鞍钢股份 4.19 5.80 0.91 重庆钢铁 3.09 2.15 1.82 海螺水泥 17.52 25.05 0.89 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.41 北人股份 7.16 4.84 1.87 中联重科 4.99 4.66 1.36 金隅股份 7.02 6.01 1.48 中国国航 4.71 5.34 1.12 东方航空 4.35 3.40 1.62 南方航空 3.66 3.22 1.44 中国远洋 4.88 4.00 1.54 中海集运 3.43 2.44 1.78 中集集团 16.92 18.80 1.14 中海发展 6.38 5.44 1.48 宁沪高速 6.31 8.47 0.94 深高速 5.95 5.89 1.28 成渝高速 3.67 3.22 1.44 皖通高速 5.16 4.91 1.33 广深铁路 3.24 3.36 1.22 中国南车 5.80 7.89 0.93 中国交建 6.48 7.01 1.17 中国铁建 6.68 8.11 1.04 中国中铁 4.22 4.99 1.07 长城汽车 32.35 37.85 1.08 比亚迪 44.63 47.45 1.19 广汽集团 7.84 7.36 1.35 青岛啤酒 38.88 53.60 0.92 白云山 26.13 25.65 1.29 新华制药 8.08 5.36 1.91 海信科龙 8.44 7.10 1.51 南京熊猫 11.75 8.82 1.69 晨鸣纸业 4.94 3.84 1.63 上海医药 14.44 18.86 0.97 中兴通讯 14.86 18.34 1.03 东方电气 16.62 14.22 1.48 潍柴动力 20.81 29.80 0.88 东北电气 4.01 2.59 1.96 广船国际 27.89 23.40 1.51 经纬纺机 17.34 10.54 2.08 昆明机床 5.63 4.17 1.71 一拖股份 8.91 5.86 1.93 北辰实业 3.49 2.57 1.72 创业环保 8.28 6.30 1.66 中国中冶 2.83 2.38 1.51 金风科技 13.19 13.28 1.26 丽珠 52.08 53.70 1.23 万科 9.60 14.08 0.86 中国北车 6.45 7.66 1.07 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 .SSCN 中国已公布新股发行上市日程表 ISU/CN 香港股市报导 .HKCN 中国待发行新股一览表 CN/IPOCN 美国股市报导 .NCN 中国新股申购资金情况一览表 MMT/ISUCN 台湾股市报导 .TWCN 香港股市拟发行新股一览表 HK/IPOCN 中国新闻 CN-CMN 香港已公布新股发行上市日程表 HK/IPOCN 香港新闻 HK-CMN 中国新股新闻 CN-IPO-CMN 台湾新闻 TW-CMN 香港新股新闻 HK-IPO-CMN 中国股市观察 CN-HOT-CMN 中国个股业绩 CN-RES-CMN 香港股市观察 HK-HOT-CMN 报摘 PRESS-CMN 中国融资融券 .SSCN
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。