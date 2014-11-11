国际油市：布兰特原油挫至四年低点，跌幅超过1美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月11日 - 布兰特原油期货 周二跌逾1美元，至四年低点每桶81.23美元，因美元走强和美国页岩油旺盛产出打压油价。
美元兑日圆触及七年高位，美元指数日内涨幅为0.2%。
美国能源资料协会(EIA)周一发布预估称，尽管油价下跌，但美国页岩油产出没有放缓的迹象。
美国原油期货 跌0.98美元，触及日低76.42美元。(完)
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。