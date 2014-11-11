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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 16:38 BJT

国际油市：布兰特原油挫至四年低点，跌幅超过1美元

路透伦敦11月11日 - 布兰特原油期货 周二跌逾1美元，至四年低点每桶81.23美元，因美元走强和美国页岩油旺盛产出打压油价。

美元兑日圆触及七年高位，美元指数日内涨幅为0.2%。

美国能源资料协会(EIA)周一发布预估称，尽管油价下跌，但美国页岩油产出没有放缓的迹象。

美国原油期货 跌0.98美元，触及日低76.42美元。(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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