香港已公布经济指标--2014/11/12

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年9月 零售销售值 +4.8 +3.5 +5.0 2014年9月 零售销售量 +6.6 +2.8 +4.9 2014年9月 综合消费物价指数(CPI) +6.6 +3.9 +4.6 2014年9月 甲类消费物价指数(CPI A) +12.3 +4.8 +5.1 2014年第二季 本地生产总值(GDP) +1.8 +2.6 +3.0 --------------------------------------------------------------------------------------------- 14年7-9% 14年6-8月% 13年7-9月% 失业率 3.3 3.3 3.3 --------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位） 当月 前月 上年同期 2014年9月 贸易赤字／盈余 -50.4 -31.5 -42.01 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。