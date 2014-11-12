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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 10:53 BJT

香港已公布经济指标--2014/11/12

时间             经济指标                 按年%       前月（季）按年%    上年同月（季）按年
                                                                             %
 2014年9月     零售销售值                      +4.8           +3.5                +5.0 
 2014年9月     零售销售量                      +6.6           +2.8                +4.9
 2014年9月     综合消费物价指数(CPI)           +6.6           +3.9                +4.6
 2014年9月     甲类消费物价指数(CPI A)         +12.3          +4.8                +5.1
 2014年第二季  本地生产总值(GDP)               +1.8           +2.6                +3.0
                                                                             
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                                            14年7-9%      14年6-8月%            13年7-9月%      
                                                                             
               失业率                          3.3            3.3                 3.3
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               （以下以10亿港元为单位）         当月          前月               上年同期
 2014年9月     贸易赤字／盈余                  -50.4        -31.5                -42.01
                                                                             
                                                                             
 注: *为已经更新
     ^经修订数据。（完） 
    
 （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......    日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
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     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
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