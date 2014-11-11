更新版1-日本金融：GPIF称调整投资配比之前，已开始卖出日债

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路透东京11月11日 - 日本一位高级官员称，规模1.2万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)早在上月正式调整投资配比之前，就已经开始卖出日本公债。

GPIF于10月31日宣布新的资产配比，将把本土股票配比从12%上调至25%，把国内债券配比从约60%降至35%。

“据我了解，GPIF在正式变动资产配置之前已经出售日本公债，”GPIF投资委员会负责人米泽康博周二接受路透专访时表示。

“目前仍在继续出售，”他补充说。

GPIF是全球最大的退休基金。他说，改变资产配置的最大原因是要摆脱对日本公债的依赖，把投资转向回报更高的资产。目前日本公债收益率(殖利率)处于历史性低位。

米泽康博表示，调整投资配比之后，GPIF可以最大程度降低达不到回报目标的风险。

调整之后，GPIF还将把外国股票配比从12%上调至25%，外国债券配比将为15%。(完)