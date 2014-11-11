《中国债市每日综述》现券收益率先降后升震荡加剧，长期向好势头未破

* 现券收益率先降后升，日跌幅近全收回

* 国债期货主力合约成交超万手，震荡加剧

* IRS走势与现券收益率相近，唯变动幅度仍逊色

* 债市长期向好势头未破，短期调整符合预期

路透上海11月11日 - 中国银行间债市周二波动加剧，现券收益率先降后升，最终收在与上日接近水平。国债期货市场今日也是动荡不已，除震幅明显外，主力合约成交并超过1万手。

交易员称，没有公开消息刺激而市场出现大幅震荡，显示收益率累积的过大跌幅，短期内反弹风险在不断增加。但因对未来货币政策进一步放松预期仍在，长期看好判断未改。

中金所推出多项优化措施后，五年期国债期货合约活跃度明显上升。周二数据显示，主力合约TF1503 成交量达13,127手，盘中震荡明显。

上海一银行交易员称，现券收益率先跌后反弹，至日终，跌幅几乎尽收回。“市场回调一下也是正常的，期货比现货凶。”

剩余期限近10年的国开行活跃券140205最新报价 为3.8600%/3.8200%，上日尾盘为3.8800%/3.8600%。

北京一基金公司交易员认为，维持对后市整体看好预期。即使现券走势出现反复，预计收益率向上反弹空间也不会太大。当然，短期内还要看10月信贷等金融数据等情况。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报97.344元人民币，较上日结算价下跌0.354元，或0.36%。日高曾至98.072元，当时上涨0.374元。

央行公开市场周二延续稳定操作，维持对冲到期规模的节奏，14天期正回购的量价已近一个月无任何变化；央行此前两个月已通过新创设的中期借贷便利(MLF)大规模投放流动性，公开市场的资金调节作用暂被弱化。

**主要回购利率续降**

银行间资金市场周二主要回购利率 继续走低，14天和21天品种幅度稍大。大行保持平稳出钱节奏，流动性状况较为平稳，而短期内走款因素不多，预计资金面仍会相对平静。

交易员并认为，近期央行公开市场维持稳定操作，对资金面几无影响，而尽管外汇占款低增长，但央行手握中期借贷便利(MLF)等多种基础货币投放工具，可随时提供支持，中期看市场流动性依旧向好。

“大行(交易员)轮流值班，都有出钱，13号那天可能会有点波动，大家之前借了很多那天到期的钱，”上海一银行交易员称。

中国11月5日-11日在北京主办2014年APEC(亚太经合组织)领导人会议周活动，为保证会议顺利举行，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

上述交易员并谈到，在11月底前，没有什么明显的抽离资金的因素，回购利率可能也还会有震荡下行的空间；但进入12月后，随着年底临近，资金价格继续向下拓展的难度加大。

而随着同业存单的发行规模日渐扩大，对质押式回购市场一个月以上的长期资金交易形成了明显的替代效应，相关期限品种的交易量亦出现下滑。

华东一银行交易员指出，银行发行存单不占用债券、利率也比较低，较回购的吸引力更强，“存单市场那么火爆，回购这边越来越趋向短期的。”

今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,402.13亿元，较上日的7,668.69亿元增近一成；其中，隔夜品种今日成交7,009.07亿元，上日为6,247.10亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5102 2.5307 -2.05 7,009.07

七天 3.1213 3.1453 -2.40 1,155.12

14天 3.4803 3.6548 -17.45 178.12

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.1100 2.6950 -158.50 3,141.39

七天 2.5000 3.2750 -77.50 247.29

14天 3.0600 3.5950 -53.50 26.03

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5900 2.6200 -3.00 --

七天 3.1400 3.2000 -6.00 --

14天 3.4900 3.6500 -16.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4930 2.5390 -4.60 --

七天 3.0740 3.0990 -2.50 --

三个月 4.3510 4.3659 -1.49 --