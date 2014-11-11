《焦点》铁矿石、煤炭价格萎靡不振，澳洲出口恐损失300亿美元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**汇率缓冲**
矿业出口下滑部分将会受到澳元走弱的缓冲。自9月来，澳元兑美元已累计下挫逾8%。不过自2011年以来铁矿石和煤炭价格双双下滑50%以上，出口量的跳增只会部分抵消价格下降的影响。
铁矿石价格的下降也挤压澳洲小型矿商的利润，它们不像大型厂商那样享有规模效应。不过据政府数据，即便是从市场中去掉这个部分，这也只占澳洲年度出口量中的约2,000万吨，不到明年7.68亿吨预估出口量的3%。
“钢铁业以及相关原材料的疲弱价格环境仍在持续，目前这为那些成本较高的钢铁企业敲响警钟，” 荷兰银行在其大宗商品展望季报中称。
亚洲煤炭价格可能进一步下跌，因尽管需求下滑，但矿企仍维持较高产量。
10月末，澳洲动力煤价格触及五年低点每吨62美元。(完)
(编译/审校 张明钧/于春红/王洋/朱晓军)
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