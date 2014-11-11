《焦点》铁矿石、煤炭价格萎靡不振，澳洲出口恐损失300亿美元

**汇率缓冲**

矿业出口下滑部分将会受到澳元走弱的缓冲。自9月来，澳元兑美元已累计下挫逾8%。不过自2011年以来铁矿石和煤炭价格双双下滑50%以上，出口量的跳增只会部分抵消价格下降的影响。

铁矿石价格的下降也挤压澳洲小型矿商的利润，它们不像大型厂商那样享有规模效应。不过据政府数据，即便是从市场中去掉这个部分，这也只占澳洲年度出口量中的约2,000万吨，不到明年7.68亿吨预估出口量的3%。

“钢铁业以及相关原材料的疲弱价格环境仍在持续，目前这为那些成本较高的钢铁企业敲响警钟，” 荷兰银行在其大宗商品展望季报中称。

亚洲煤炭价格可能进一步下跌，因尽管需求下滑，但矿企仍维持较高产量。

10月末，澳洲动力煤价格触及五年低点每吨62美元。(完)