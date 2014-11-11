台湾汇市：台币再创近四年低位，随日圆、韩元走贬

* 台币再创近四年低位，随日圆、韩元走贬 * 实质价位因外资汇入与出口商抛汇跌幅有限 * 明日实质交易暂估在30.580-30.620 路透台北11月11日 - 台币兑美元 周二收贬1.11角，再创近四年低位。因日圆、韩元兑 换美元纷创波段新低，央行于尾盘一举将台币掼压至近日低作收。 虽然台币收盘大贬，不过汇银人士指出，受外资汇入以及出口商抛汇影响，盘中实质价位仍多维持在30.5 0-30.60间。明日实质价位是否会进一步走弱，除观察日币、韩元走势外，也要看外资动向以及出口商心态是 否转为惜售。 “外资、出口商还是掌控市场，盘中连30.57、30.58都卖不到(美元兑台币)。〞一位外商银行交易人士说 。 另一本地大型银行交易员则称，台币兑美元实质价位的前次低点在30.62，若要跌破，必须先消化出口商 在30.60的美元卖压。 交易员并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.580-30.620。台币今日主要交易区间在30.528-30.6 50，上日交易区间在30.528-30.604。 今日台币兑美元收在30.717，续创三年又11个月收盘新低，前波低位为2010年12月3日的30.745。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点自微幅折价转为溢价；一个 月远汇报价 尾盘在30.600/30.620左右，上日纽约盘收在30.580。 台湾股市周二以小跌作收，表现与区域股市相当。外资及陆资在台股买超51.81亿台币，连续12个交易日 买超共计864.38亿台币；上交易日为买超158.61亿台币。 韩元周二领跌亚洲新兴市场货币，因投资者揣测韩国当局可能入市干预，压低韩元汇价，以此保护本国出 口商在面对日本对手时的竞争力，因日圆已经降至七年低点。 本周全球重要经济事件与数据包括： 11/11(二)：美国NFIB小企业信心指数、英国零售业联盟(BRC)零售销售、2014年TATRA峰汇投资者论坛(至 周三)； 11/12(三)：美国批发(趸售)库存数据、欧元区9月工业生产、英国10月就业数据、日本10月企业物价指数 、费城联邦储备银行总裁普洛瑟在伦敦的瑞银欧洲会议(UBS European Conference)前，就经济展望发表演说 ； 11/13(四)：美国联邦预算、美国JOLTS职位空缺数、日本9月工业生产、中国10月规模以上工业生产月度 报告、中国10月固定资产投资月度报告、韩国央行召开货币政策委员会议、印尼央行召开会议、美国费城联邦 储备银行总裁普洛瑟参加乔治华盛顿大学和普林斯顿大学的格里斯沃尔德经济政策研究中心举办的“联储和货 币政策：传统工具和新工具”会议的小组讨论、悉尼--澳洲央行助理总裁肯特在Australian Business Econom ists举办的活动上发言； 11/14(五)：美国10月进出口价格及零售销售、美国路透/密西根大学消费者信心指数、欧元区第三季GDP 初值、德国及法国第三季GDP初值、美国圣路易斯联储总裁布拉德在圣路易斯地区商会主办的金融论坛上，就 美国经济与货币政策发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.717 30.606 30.528-30.720 30.610 5.16 6.89 元太外汇经纪公司 30.715 30.608 30.530-30.715 30.612 3.10 3.16 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.005/0.015 -0.010/0.000 美元/台币六个月期 -0.115/-0.095 -0.135/-0.105 (完)