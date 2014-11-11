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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 16:54 BJT

印尼农业：2015年棕榈油产量增幅料因天气乾旱而放缓--行业

Hasan表示，明年印尼毛棕榈油出口料持平于1,900万吨左右。他还表示，印尼国内生物柴油使用量的提升以及巴基斯坦需求上扬，预计将可抵消主要买家印度一旦决定实施进口税导致的负面影响。

Hasan称印尼向巴基斯坦出口的毛棕榈油，从2011年的约20万吨猛增至今年1月至9月间120万吨，之前两国在2013年9月达成特惠贸易协定(Preferential Trade Agreement)。

印尼曾在2013年8月推出一项规定，旨在推动以棕榈油为原料的生物柴油使用量。Hasan估计今年生物柴油需求总量将在160万吨。

9月时棕榈油价格 跌至逾五年最低水准每吨1,914林吉特(572美元)，但之后反弹至约2,240林吉特(669美元)。Hasan预计2014年余下时间的平均价格将在每吨725-730美元附近。

Hasan表示，为了给印尼棕榈油业提供扶助，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)应废除政府森林开垦禁令、提高基建投资、避免在种植园的海外所有权规则上作出较大改变，并将该国毛棕榈油出口税率设定在5-7.5%之间。(完) (编译 于春红/洪曦; 审校 张明钧)
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