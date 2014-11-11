印尼农业：2015年棕榈油产量增幅料因天气乾旱而放缓--行业

中国经济：去年末全国耕地面积13,496万公顷，年内净减少--国土部
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
Hasan表示，明年印尼毛棕榈油出口料持平于1,900万吨左右。他还表示，印尼国内生物柴油使用量的提升以及巴基斯坦需求上扬，预计将可抵消主要买家印度一旦决定实施进口税导致的负面影响。
Hasan称印尼向巴基斯坦出口的毛棕榈油，从2011年的约20万吨猛增至今年1月至9月间120万吨，之前两国在2013年9月达成特惠贸易协定(Preferential Trade Agreement)。
印尼曾在2013年8月推出一项规定，旨在推动以棕榈油为原料的生物柴油使用量。Hasan估计今年生物柴油需求总量将在160万吨。
9月时棕榈油价格 跌至逾五年最低水准每吨1,914林吉特(572美元)，但之后反弹至约2,240林吉特(669美元)。Hasan预计2014年余下时间的平均价格将在每吨725-730美元附近。
Hasan表示，为了给印尼棕榈油业提供扶助，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)应废除政府森林开垦禁令、提高基建投资、避免在种植园的海外所有权规则上作出较大改变，并将该国毛棕榈油出口税率设定在5-7.5%之间。(完) (编译 于春红/洪曦; 审校 张明钧)
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。