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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 16:37 BJT

香港个股：理文造纸斥资约4亿港元向大股东收购卫生纸业务

路透香港11月11日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周二宣布，拟斥资4.042亿港元向大股东收购卫生纸业务，以扩大收入基础。

理文造纸的声明称，将予收购的卫生纸企业在重庆市设有两条生产线，总年产能约3万公吨。卖方为间接持有公司已发行股本约54.3%的李运强及其妻子李黄惠娟。

公司表示，目标集团现时尚未投入营运生产，而试产已于今年第三季开始试运行。

理文造纸表示，收购卫生纸业务可为公司带来扩充纸品种类及进军卫生纸市场的机遇，扩大收入基础，而公司本身为造纸商，可利用现有经济规模效益降低制造卫生纸的成本。

理文造纸今天收高2.32%，报4.41港元。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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