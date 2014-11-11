香港个股：理文造纸斥资约4亿港元向大股东收购卫生纸业务

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港11月11日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周二宣布，拟斥资4.042亿港元向大股东收购卫生纸业务，以扩大收入基础。
理文造纸的声明称，将予收购的卫生纸企业在重庆市设有两条生产线，总年产能约3万公吨。卖方为间接持有公司已发行股本约54.3%的李运强及其妻子李黄惠娟。
公司表示，目标集团现时尚未投入营运生产，而试产已于今年第三季开始试运行。
理文造纸表示，收购卫生纸业务可为公司带来扩充纸品种类及进军卫生纸市场的机遇，扩大收入基础，而公司本身为造纸商，可利用现有经济规模效益降低制造卫生纸的成本。
理文造纸今天收高2.32%，报4.41港元。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。