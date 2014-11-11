香港个股：理文造纸斥资约4亿港元向大股东收购卫生纸业务

路透香港11月11日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司 周二宣布，拟斥资4.042亿港元向大股东收购卫生纸业务，以扩大收入基础。

理文造纸的声明称，将予收购的卫生纸企业在重庆市设有两条生产线，总年产能约3万公吨。卖方为间接持有公司已发行股本约54.3%的李运强及其妻子李黄惠娟。