《焦点》日本首相可能推迟上调消费税，提前举行大选

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
但4月份将消费税从5%上调到8%的举措导致日本经济陷入萎缩，整体复苏力道不像官员们此前期待的那样有力。日本政府提出分两阶段上调消费税的计划，旨在控制国内庞大的公共债务。
安倍的支持率也因内阁爆发的一系列金钱丑闻而受到冲击，一些内幕人士称，安倍可能希望抢在支持率进一步下滑以前，提早举行大选。
“所有人原来都预期选举将在明年秋天举行，但在那之前安倍必须处理好一些不受欢迎的政策。”这位日本自民党议员说道，并提到重启核反应堆计划和为日本军事发展松绑措施。
“如果安倍坐等时间流逝，那么当他的支持率继续下滑，他就不得不举行大选。”
周一公布的NHK电视台调查结果显示，民众对安倍的支持率下滑了8个百分点至44%，为他第二任期以来的最低水平。（完）
(编译/审校 张涛/朱晓军/高琦/王洋)
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