美国经济：费城FED总裁普洛瑟淡化通胀偏低和美元走强问题--CNBC

路透伦敦11月11日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示，美国通胀率离美联储的2%目标并不是太远，而最近美元升值的影响应该有限。

“目前低于2%的目标，这有些令人担心，但并不是远低于目标，”普洛瑟接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示，“美国联邦公开市场委员会(FOMC)的多数委员，包括我自己在内，都预期通胀会逐渐回升。”

谈到美元升值的影响，他说，“美元走强可能会造成一些影响，但我认为影响将相对较小。”(完)