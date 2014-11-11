美国经济：费城FED总裁普洛瑟淡化通胀偏低和美元走强问题--CNBC

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月11日 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周二表示，美国通胀率离美联储的2%目标并不是太远，而最近美元升值的影响应该有限。
“目前低于2%的目标，这有些令人担心，但并不是远低于目标，”普洛瑟接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时表示，“美国联邦公开市场委员会(FOMC)的多数委员，包括我自己在内，都预期通胀会逐渐回升。”
谈到美元升值的影响，他说，“美元走强可能会造成一些影响，但我认为影响将相对较小。”(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。