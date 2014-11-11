更新版 1-中国汇市：人民币收创近一个月低位，国际美元强势使购汇偏多

中国经济：去年末全国耕地面积13,496万公顷，年内净减少--国土部
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
* 人民币收创近一个月新低 * 中间价小幅回落 * 国际美元走势较强 * 市场方向不明朗，需关注外部环境 (更新收盘报价和评论) 路透北京11月11日 - 中国人民币兑美元 周二收创近一个月新低，中间价CN Y=PBOC继上日大涨后小幅回落。交易员称国际市场美元走势偏强，使购汇买盘涌出，使人 民币于午盘明显走弱，短期仍需密切观察外部环境变化。 “美元指数比较强，后期也得看美元指数情况。”一外资行交易员并总结，外部环境平 稳时需要看内部，而外部不稳时还是需要多关注外部情况。 一中资大行交易员也说，今天盘间购汇盘确实较多，“我们也不知道有什么情况，但看 着价格一直在走，只能跟着价格去做...有人说美元走势挺强的，可能有一定道理，CNH也是 在往上走嘛。” 今天人民币即期收于6.1252元，为10月15日以来最低水平，全天跌幅为56个点子或0.09 %，超过中间价0.06%的贬幅。 分析人士并认为，短期而言走势仍不明朗，而年底之前若美元涨势不再强烈，人民币仍 有小幅升值的空间，包括圣诞节等带来的外贸订单都会贡献升值力量。 一股份行交易员指出，沪港通本月开闸虽然会带动离岸人民币需求增加，但目前还未在 汇价上有所反映。APEC（亚太经合组织）会议前后，人民币汇率一般不会大幅波动，且目前 在汇率走势上暂时看不出太多央行想法，预计目前这种横盘的局面可能会持续较长时间。 ING亚洲首席经济学家Tim Condon在研究报告中指出，预计后期人民币中间价仍会持稳 ，以缓解资金流入导致的人民币升值压力，且即期与中间价的价差还会进一步缩窄。 他并对路透表示，预计年底时人民币兑美元有望小幅升值至6.09，且若离岸CNH汇率与 境内的价差扩大、并导致热钱流入或流出，监管层仍会采取相应措施。 全球汇市，美元兑日圆周二涨向七年高点，因冒险意愿上扬，提振日本股市大涨，打击 了日圆的魅力。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1252 6.1196 -0.09% 中间价 6.1413 6.1377 -0.06% 成交额 169亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.40% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 87 6.1170 6.1257 2014年来即期升贬值幅度 -1.16% 1年期美元/人民币掉期升水< 1470 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :55 1年期NDF 6.2710/50 6.254 CNH即期 6.1306/26 6.1233 央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市 场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。 2005年汇改以后，人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定。之后改 进为：外汇交易中心于汇市开盘前，向所有银行间汇市做市商询价，根据一定的计算方式， 得到当日的中间价。（完） 人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN] 人民币汇率市场报导/掉期[CNY /CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导 人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FR X] 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇动态 全球外汇市场主要消息 人民币外汇期权 (发稿 倪蔚丹/李然；审校 林高丽)
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。