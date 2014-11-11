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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 17:05 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收创近一个月低位，国际美元强势使购汇偏多

* 人民币收创近一个月新低
    * 中间价小幅回落
    * 国际美元走势较强
    * 市场方向不明朗，需关注外部环境

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京11月11日 - 中国人民币兑美元 周二收创近一个月新低，中间价CN
Y=PBOC继上日大涨后小幅回落。交易员称国际市场美元走势偏强，使购汇买盘涌出，使人
民币于午盘明显走弱，短期仍需密切观察外部环境变化。
    
    “美元指数比较强，后期也得看美元指数情况。”一外资行交易员并总结，外部环境平
稳时需要看内部，而外部不稳时还是需要多关注外部情况。
    
    一中资大行交易员也说，今天盘间购汇盘确实较多，“我们也不知道有什么情况，但看
着价格一直在走，只能跟着价格去做...有人说美元走势挺强的，可能有一定道理，CNH也是
在往上走嘛。”
    
    今天人民币即期收于6.1252元，为10月15日以来最低水平，全天跌幅为56个点子或0.09
%，超过中间价0.06%的贬幅。
    
    分析人士并认为，短期而言走势仍不明朗，而年底之前若美元涨势不再强烈，人民币仍
有小幅升值的空间，包括圣诞节等带来的外贸订单都会贡献升值力量。
    
    一股份行交易员指出，沪港通本月开闸虽然会带动离岸人民币需求增加，但目前还未在
汇价上有所反映。APEC（亚太经合组织）会议前后，人民币汇率一般不会大幅波动，且目前
在汇率走势上暂时看不出太多央行想法，预计目前这种横盘的局面可能会持续较长时间。
    
    ING亚洲首席经济学家Tim Condon在研究报告中指出，预计后期人民币中间价仍会持稳
，以缓解资金流入导致的人民币升值压力，且即期与中间价的价差还会进一步缩窄。
    
    他并对路透表示，预计年底时人民币兑美元有望小幅升值至6.09，且若离岸CNH汇率与
境内的价差扩大、并导致热钱流入或流出，监管层仍会采取相应措施。
        
    全球汇市，美元兑日圆周二涨向七年高点，因冒险意愿上扬，提振日本股市大涨，打击
了日圆的魅力。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日              上日       升贬
 即期成交价格               6.1252            6.1196     -0.09%
 中间价                     6.1413            6.1377     -0.06%
 成交额                     169亿美元                    
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅   0.40% (上限±2%)  日高       日低
 日内波动幅度(pips)         87                6.1170     6.1257
 2014年来即期升贬值幅度     -1.16%                       
 1年期美元/人民币掉期升水<  1470                         
 CNY1Y=CFXS>                                             
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16  今日              上日       
 :55                                                     
 1年期NDF                   6.2710/50         6.254      
 CNH即期                    6.1306/26         6.1233     
    
    央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市
场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。
    
    2005年汇改以后，人民币兑美元等货币的中间价是按上一工作日的收盘价确定。之后改
进为：外汇交易中心于汇市开盘前，向所有银行间汇市做市商询价，根据一定的计算方式，
得到当日的中间价。（完）
  
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 (发稿 倪蔚丹/李然；审校 林高丽)
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