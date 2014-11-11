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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 17:20 BJT

新兴汇市：韩元领跌亚币，马币也挫至四年低点

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 115.83 114.87 -0.83 -9.11 105.28

坡元 1.2947 1.2910 -0.29 -2.43 1.2632

台币 30.717 30.606 -0.36 -2.50 29.950

韩元 1094.65 1085.00 -0.88 -3.59 1055.40

泰铢 32.86 32.79 -0.21 +0.00 32.86

菲律宾披索 44.94 44.86 -0.17 -1.19 44.40

印尼卢比 12200.00 12150.00 -0.41 -0.33 12160.00

印度卢比 61.61 61.50 -0.18 +0.31 61.80

马币 3.3455 3.3305 -0.45 -2.09 3.2755

人民币 6.1240 6.1196 -0.07 -1.14 6.0539

(完)

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