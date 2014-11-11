台湾新债：马来西亚Maybank 30年期美元零息债以4.57%定价--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月11日 - 台湾国际板债券出现首档马来西亚银行发债。两位消息人士周二表示，马来西亚的马来亚银行(MAYBANK) 的30年期美元零息债已经以隐含年利率(IRR)4.57%定价，发行人并附有债券满五年可赎回权利。
消息人士并指出，该债券共发行5亿美元，预计在11月底于台湾柜买中心挂牌。
路透暂时联络不上马来亚银行对此评论。根据该银行网站，马来亚银行为马来西亚最大的银行及金融集团。
台湾国际板债券近来有不少首度至台湾发债的国际发行人。在东南亚部分，今年9月有新加坡大华银行 至台湾发行30年期美元零息债，当时以IRR 4.53%定价，共发行3.53亿美元。(完)
台湾主要外币债发行一览请参见
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。