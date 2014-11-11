台湾新债：马来西亚Maybank 30年期美元零息债以4.57%定价--消息

路透台北11月11日 - 台湾国际板债券出现首档马来西亚银行发债。两位消息人士周二表示，马来西亚的马来亚银行(MAYBANK) 的30年期美元零息债已经以隐含年利率(IRR)4.57%定价，发行人并附有债券满五年可赎回权利。

消息人士并指出，该债券共发行5亿美元，预计在11月底于台湾柜买中心挂牌。

路透暂时联络不上马来亚银行对此评论。根据该银行网站，马来亚银行为马来西亚最大的银行及金融集团。

台湾国际板债券近来有不少首度至台湾发债的国际发行人。在东南亚部分，今年9月有新加坡大华银行 至台湾发行30年期美元零息债，当时以IRR 4.53%定价，共发行3.53亿美元。(完)

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