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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 17:27 BJT

欧洲个股：渣打银行准备根据成本削减计划砍掉80-100家分支

路透伦敦11月11日 - 据渣打银行 在一个投资者路演中播放的幻灯片，该行计划2015年砍掉80-100家分支。这是其每年节省4亿美元以改善利润率计划的组成部分。

渣打银行在幻灯片中表示，高成本正在拖累其零售银行的潜在回报。截止到6月末，渣打银行拥有1,248家分支。

渣打银行正在对分析师和投资者进行为期三天的路演，试图让他们相信，该行能够改变命运。渣打银行今年发布了三次获利预警，并存在其它一些问题。(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)
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