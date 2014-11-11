欧洲个股：渣打银行准备根据成本削减计划砍掉80-100家分支

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透伦敦11月11日 - 据渣打银行 在一个投资者路演中播放的幻灯片，该行计划2015年砍掉80-100家分支。这是其每年节省4亿美元以改善利润率计划的组成部分。
渣打银行在幻灯片中表示，高成本正在拖累其零售银行的潜在回报。截止到6月末，渣打银行拥有1,248家分支。
渣打银行正在对分析师和投资者进行为期三天的路演，试图让他们相信，该行能够改变命运。渣打银行今年发布了三次获利预警，并存在其它一些问题。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。