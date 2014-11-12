台湾新债：台湾银行30年期美元零息债以隐含年利率4.3%定价--消息

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透台北11月12日 - 两位消息人士周三表示，台湾金控旗下台湾银行两档美元零息债券已定价完毕，其中20年期美元零息债以隐含年利率(IRR)4.0%定价；30年期则以隐含年利率4.3%定价。
消息人士并称，两档债券发行人均附有满两年可赎回选择。
其中一位消息人士指出，此次台银两档债券总额共发行10.2亿美元，其中20年发行1亿美元，将在11月26日发行；30年则发行9.2亿美元，将在12月1日发行。
面对路透查询，台湾银行表示目前没有评论。
台湾本地银行近来跟进外国发行人发行美元债券，此前已有数家本地银行发行美元债。(完)
台湾主要外币债券发行一览请点选 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。