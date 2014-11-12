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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 17:43 BJT

台湾新债：台湾银行30年期美元零息债以隐含年利率4.3%定价--消息

路透台北11月12日 - 两位消息人士周三表示，台湾金控旗下台湾银行两档美元零息债券已定价完毕，其中20年期美元零息债以隐含年利率(IRR)4.0%定价；30年期则以隐含年利率4.3%定价。

消息人士并称，两档债券发行人均附有满两年可赎回选择。

其中一位消息人士指出，此次台银两档债券总额共发行10.2亿美元，其中20年发行1亿美元，将在11月26日发行；30年则发行9.2亿美元，将在12月1日发行。

面对路透查询，台湾银行表示目前没有评论。

台湾本地银行近来跟进外国发行人发行美元债券，此前已有数家本地银行发行美元债。(完)

台湾主要外币债券发行一览请点选 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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