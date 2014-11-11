欧元债市：投资者买入意大利和西班牙公债，因预期欧洲央行放宽政策

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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意大利和西班牙10年期公债收益率 均下跌2个基点，分别报2.33%和2.10%。德国10年期公债收益率 上涨1个基点，报0.83%。
意大利公债与德债的收益率利差在近一个月最窄水准。
路透对交易商的调查显示，未来12个月欧洲央行购买公债的机率50%。
疲弱经济数据预计将迫使欧洲央行扣下扳机，投资者等待周五公布的欧元区第三季国内生产总值(GDP)数据。路透调查显示，预计欧元区三季度GDP仅成长0.1%，较上年同期料增长0.7%。
德国商业银行分析师周二称，欧洲央行可能会等到2015年初再出手购买公债，但瑞士央行的干预可能“即将到来”。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 高琦/洪曦; 审校 蔡美珍)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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