欧元债市：投资者买入意大利和西班牙公债，因预期欧洲央行放宽政策

意大利和西班牙10年期公债收益率 均下跌2个基点，分别报2.33%和2.10%。德国10年期公债收益率 上涨1个基点，报0.83%。

意大利公债与德债的收益率利差在近一个月最窄水准。

路透对交易商的调查显示，未来12个月欧洲央行购买公债的机率50%。

疲弱经济数据预计将迫使欧洲央行扣下扳机，投资者等待周五公布的欧元区第三季国内生产总值(GDP)数据。路透调查显示，预计欧元区三季度GDP仅成长0.1%，较上年同期料增长0.7%。

德国商业银行分析师周二称，欧洲央行可能会等到2015年初再出手购买公债，但瑞士央行的干预可能“即将到来”。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价