版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 17:12 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月11日

路透伦敦11月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 162,025 +125

锡 9,995 -150

铅 217,600 -975

锌 691,725 -2,050

铝 4,414,500 -6,775

镍 388,896 -438

铝合金 26,700 -20

NASAAC 74,400 -40

*NASAAC为北美特种铝合金。(完)

LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐