美国个股：阿里巴巴全球战略将按部就班，短期不会考虑收购手机企业

中国经济：去年末全国耕地面积13,496万公顷，年内净减少--国土部
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透上海11月11日 - 刚在美国上市并手握大量现金的中国互联网巨头--阿里巴巴 高层周二表示，公司全球化战略将会按部就班，充分考虑海外市场文化及消费习惯。虽然移动端业务是公司未来重点发展方向，但短期内不会考虑收购手机制造企业。
公司副董事长蔡崇信在天猫双11购物节期间对记者表示，公司对美国市场相当感兴趣，但目前不会大手笔收购，仅会向一些美国中小公司投资，以少数股东形式支持这些初创公司的发展。近阶段阿里巴巴在美业务重点是将一些美国公司产品推荐给中国消费者。
“国际化，要一步一步来，无法一步到位。”他表示，进入一个海外市场，要与当地文化、消费习惯及商业模式等相契合，阿里巴巴不会照搬中国模式进入海外市场。
阿里巴巴今年9月实现美国上市，共筹资250亿美元，成为全球史上最大规模的首次公开发行（IPO）。而阿里巴巴的上市，更是加速了其业务全球化的进程。
他介绍说，目前阿里巴巴在美国有一个小型投资团队，主要是关注美国的创业公司，希望向他们注资，以少数股权形式支持这些创业公司发展，从而支持整个阿里巴巴的生态环境系统。
他还指出，移动端业务是公司近阶段重展发展方向，不过阿里巴巴已占据中国移动端电子商务市场86%的市场份额。若要继续扩大业务，就需要透过数据挖掘、提供更好体验来扩大整个移动端电商市场。
“我们去买一家手机公司，有些多此一举。”他否认近期公司会考虑手机制造企业的并购。不过他表示，公司对于手机操作系统还会继续投入。
今年天猫双11购物节的成交已超越去年的362亿元人民币，截止17：12，今年天猫双11的成交已达430亿元。此前部分业内人士预估，今年天猫双11的成交将超过500亿元，继续创造电子商务单日销售新纪录。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京5月5日 - 中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。
路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购
路透上海5月5日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。