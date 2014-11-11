日圆汇率：央行刺激政策旨在结束通缩，而非针对汇率--日本首相

安倍晋三在亚太领导人峰会后的新闻发布会上表示，日本仍致力于履行七国集团(G7)和20国集团(G20)有关应由市场决定汇率的原则。

他还表示，大选时间尚未确定。目前外界愈发猜测他可能会推迟明年计划进行的消费税上调，并且宣布提前选举。