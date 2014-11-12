《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月12日

*工商时报：

--晶圆代工龙头台积电 昨日董事会，核准1,672.431亿台币资本预算案，将用来扩充先进制程产能、提高特殊制程产能、及兴建厂房及办公室等。台积电此次核准的资本支出金额，已创下台湾科技业最大投资新纪录。

--中韩自由贸易协定（FTA）完成实质谈判，年底即将签署，对此总统马英九昨日表示〞台湾实在没有时间再等了！〞要求民进党对通过两岸相关法案交代明确时间。据悉，府院党十分焦急，拟全力加速两岸监督条例及服贸进程。国民党团将两岸监督条例复议案列为周五院会讨论第一案，以争取尽速付委，就是第一步。

*经济日报：

--美光 大咬苹果 订单，串连台湾、日本冲刺先进制程，台湾以华亚科 为先锋、日本以广岛厂为据点，预计明年共投入约764亿台币导入20奈米，扩大行动记忆体布局，藉此降低单位晶圆产出成本、大幅提高竞争力，进而挑战三星 全球DRAM霸主地位。

--立法院长王金平昨日建议，针对两岸货贸协议，政府应争取有降税共识项目先签〞中期清单〞，再继续谈判面板、石化、工具机与汽车等重大项目。

--前副总统萧万长表示，大陆藉这次亚太经合会（APEC）主办国的优势，引导大家分别就新经济、蓝色经济、绿色经济、基础建设、城镇化等五大主题进行热烈讨论，这代表市场需求，也是重要商机所在，对台湾未来的产业发展、经济建设都有重大关系。

--财政部指出，景气畅旺带动出口，加上财政健全方案的增税效应，营业税、综所税等六大税目纷纷达历史新高，估计全年超征数将会超过900亿台币。

--财政部昨日罕见的邀请花旗、渣打、摩根、滙丰及德意志等大型外资保管机构，拜托转达公股说帖给彰银的外资股东，希望能在12月彰银 改选中力挺公股。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。