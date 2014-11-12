《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月12日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
*工商时报：
--晶圆代工龙头台积电 昨日董事会，核准1,672.431亿台币资本预算案，将用来扩充先进制程产能、提高特殊制程产能、及兴建厂房及办公室等。台积电此次核准的资本支出金额，已创下台湾科技业最大投资新纪录。
--中韩自由贸易协定（FTA）完成实质谈判，年底即将签署，对此总统马英九昨日表示〞台湾实在没有时间再等了！〞要求民进党对通过两岸相关法案交代明确时间。据悉，府院党十分焦急，拟全力加速两岸监督条例及服贸进程。国民党团将两岸监督条例复议案列为周五院会讨论第一案，以争取尽速付委，就是第一步。
*经济日报：
--美光 大咬苹果 订单，串连台湾、日本冲刺先进制程，台湾以华亚科 为先锋、日本以广岛厂为据点，预计明年共投入约764亿台币导入20奈米，扩大行动记忆体布局，藉此降低单位晶圆产出成本、大幅提高竞争力，进而挑战三星 全球DRAM霸主地位。
--立法院长王金平昨日建议，针对两岸货贸协议，政府应争取有降税共识项目先签〞中期清单〞，再继续谈判面板、石化、工具机与汽车等重大项目。
--前副总统萧万长表示，大陆藉这次亚太经合会（APEC）主办国的优势，引导大家分别就新经济、蓝色经济、绿色经济、基础建设、城镇化等五大主题进行热烈讨论，这代表市场需求，也是重要商机所在，对台湾未来的产业发展、经济建设都有重大关系。
--财政部指出，景气畅旺带动出口，加上财政健全方案的增税效应，营业税、综所税等六大税目纷纷达历史新高，估计全年超征数将会超过900亿台币。
--财政部昨日罕见的邀请花旗、渣打、摩根、滙丰及德意志等大型外资保管机构，拜托转达公股说帖给彰银的外资股东，希望能在12月彰银 改选中力挺公股。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。