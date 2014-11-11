卢布汇率：俄罗斯总理称卢布进一步走软缺乏基本面因素支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透莫斯科11月11日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周二称，卢布进一步走软缺乏基本面因素支撑，并排除对卖出外汇设限。
“政府和央行的立场绝对是一致的，那就是不应对卖出外汇设限，”梅德韦杰夫在一次政府会议上说。
卢布兑美元今年迄今已累计下跌近30%，因油价大跌和西方制裁削弱了和俄罗斯的出口和投资流入。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。