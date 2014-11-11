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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 17:47 BJT

卢布汇率：俄罗斯总理称卢布进一步走软缺乏基本面因素支撑

路透莫斯科11月11日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周二称，卢布进一步走软缺乏基本面因素支撑，并排除对卖出外汇设限。

“政府和央行的立场绝对是一致的，那就是不应对卖出外汇设限，”梅德韦杰夫在一次政府会议上说。

卢布兑美元今年迄今已累计下跌近30%，因油价大跌和西方制裁削弱了和俄罗斯的出口和投资流入。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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