欧洲汇市：英镑走疲，投资人审慎观望英国薪资数据及央行通胀报告

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
分析师认为，经济增长预估可能也会微幅下调，以反映欧元区前景的不确定性再度升高。
英镑兑美元 持平在1.5850美元，滑向周五触及的14个月低点1.5791，交易员认为英镑在周三以前不会大幅走高。欧元兑英镑 略降至0.7830英镑。
“市场对于逊于预期的薪资数据应该会更加反应敏感，”Jefferies的外汇分析部主管Jonathan Webb说道，他指出通胀报告有可能倾向宽松立场，而这将令英镑承压。
投资者已经将英国央行首次升息的时间预期从今年推迟到明年下半年，导致英镑兑美元自7月中以来下挫约8%。（完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。