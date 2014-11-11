欧洲汇市：英镑走疲，投资人审慎观望英国薪资数据及央行通胀报告

分析师认为，经济增长预估可能也会微幅下调，以反映欧元区前景的不确定性再度升高。

英镑兑美元 持平在1.5850美元，滑向周五触及的14个月低点1.5791，交易员认为英镑在周三以前不会大幅走高。欧元兑英镑 略降至0.7830英镑。

“市场对于逊于预期的薪资数据应该会更加反应敏感，”Jefferies的外汇分析部主管Jonathan Webb说道，他指出通胀报告有可能倾向宽松立场，而这将令英镑承压。

投资者已经将英国央行首次升息的时间预期从今年推迟到明年下半年，导致英镑兑美元自7月中以来下挫约8%。（完）

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