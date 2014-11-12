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亚洲 | 2014年 11月 12日 星期三 17:05 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中，证券业买超22.5亿台币

路透台北11月12日 - 台湾柜台买卖中心周三
公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A03
115=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      1.50     22.00       -20.50
     票券业         0      2.00        -2.00
     证券业     37.50     15.00       +22.50
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