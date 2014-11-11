CNH动态：离岸即期回落人民币回吐上日涨幅，因国际美元走势偏强

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月11日 - 香港离岸人民币即期 周二回落，基本抹平上日涨幅。国际美元指数走势偏强提振风险偏好，加之境内购汇需求也普遍上升，促使投资者买入美元。
一中资大行交易员表示，今天美元指数走势比较强，在岸和离岸市场汇率也互相影响，两地购汇都很多，使美元价格一路上行。
一外资行交易员说，短期内外部环境不稳定，市场注意力更多也会关注美元指数走势，短期来看人民币即期走势更多会受到外部因素影响。
全球汇市方面，美元兑日圆周二涨向七年高点，因冒险意愿上扬，提振日本股市大涨，打击了日圆的魅力。
ING亚洲首席经济学家Tim Condon对路透说，预计年底时人民币兑美元有望小幅升值至6.09，且不会对CNH做出单独预测，因两者汇差料保持在较窄水平，“我认为若离岸CNH汇率与境内的价差扩大、并导致热钱流入或流出，监管层仍会采取相应措施。”
本地时间18:12，离岸人民币现汇 报6.1330，较上日贬值80个点子；无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2725/745，上日收盘在6.2540。一年期NDF较离岸即期汇率贴水2.32%左右。
在岸汇率方面，中国人民币兑美元 周二收创近一个月新低，中间价 继上日大涨后小幅回落。交易员称国际市场美元走势偏强，使购汇买盘涌出，使人民币于午盘明显走弱，短期仍需密切观察外部环境变化。（完）
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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