更新版 1-台湾货币市场：短率徘徊低位，旬初资金调度弹性较大

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 短率徘徊低位
* 旬初资金调度弹性较大
* 短票仍持于既有区间 (新增拆款及存单发行细节)
记者 詹静宜
路透台北11月11日 - 台湾银行间短率周二徘徊低位。资金调度人士表示，目前整体资金情势稳中偏松，且旬初资金调度弹性较大，令短率维持在既有区间低位。
交易员指出，提存期初市场资金拆入需求较显疲软，资金需求方调度尚属容易，只不过受限于个别金融机构额度上限控管，少数银行资金拆入必须多询问几家银行才能完成，至于短率则几无变化，持续游走在原有区间低位附近。
〞这个月没什么好紧张的。〞一位大型银行资金调度人士说。
此外，交易人士指出，近期外商银行的资金仍偏多，此前才会抢标一年期存单，以致得标利率低于预期，目前外资将闲置资金提供部分本地银行拆入需求，带动近期短率持稳低档。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，亦同于上日；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，也与上日相同。
**短票利率持平低位**
短票市场方面，票券商指出，由于客户端发票较少落点旬初，致近日票源偏少暂难满足银行端资金去化需求，待月中票量才会逐步增加，短率暂持平在上日区间低位不变。
一名票券商交易主管表示，周二整体资金情势偏松，跟上日变化不大，银行买票意愿依旧踊跃，惟票量非常少不足以因应银行间买票需求，本周短票利率料持稳在现有区间。
〞最近票少，很多银行提早打电话框票。〞另一大型票券商交易员说。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率成交区间在0.59-0.60%，成交以0.60%为主；跨月短票利率主要在0.60-0.61%，大致与上日相同。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.604%，较前日的0.606%微跌。
台湾央行周二公布，共发行1,840亿台币存单，与今日存单到期金额1,837.5亿相较，存单发行余额增2.5亿。
本周央行存单到期总额为1兆7,349.6亿台币，余日落点分别为周三628亿、周四7,192.80亿及周五2,779.50亿。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为48亿台币，累积超额准备为956亿台币、加计前期1%的超额准备为1,662亿台币。
**RP利率持稳**
债券市场公债附买回(RP)利率周二与上交易日持平。交易商指出，今日投信业者询券热度较上日略有增加，显示资金部分回流，市场整体资金情势趋向小多，但基于交投便利，利率持平不变。
交易员指出，这一两周以来，因寿险端的国际债券交割热度有所下降，令市场的资金供应有序，投信部位也未明显遭寿险赎回，配合时序尚在月中，市况稳健无波。今日虽有南亚公司较大额的公司债交割，宽松市况令市场胃纳良好，对利率没有影响。
〞早上明显有些投信出来丢钱，资金有些回流。〞一位证券商交易员说。
票券商部分也感受寿险端资金供应增多，加上月中资金缺口不大，得以维持近日的区间利率不变。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，跨月利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，与上日相同。
大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率均无明显变动。
今日公司债发行有南亚 50亿台币、磐仪 3亿台币转换公司债、凯基证券2亿人民币债。
本周其他交易日的公司债发行有：周三亚昕国际 5亿台币；周五华东 6亿台币转换公司债。债券还本付息有：周三劲永国际 4.75亿台币转换公司债、高雄市政府债73亿台币；周五农业金库8亿台币。(完) (集体采写 林妙容; 审校 曾祥进)
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