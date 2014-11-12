重温稿-更新版 1-台湾货币市场：短率徘徊低位，旬初资金调度弹性较大

* 短率徘徊低位

* 旬初资金调度弹性较大

* 短票仍持于既有区间

记者 詹静宜

路透台北11月11日 - 台湾银行间短率周二徘徊低位。资金调度人士表示，目前整体资金情势稳中偏松，且旬初资金调度弹性较大，令短率维持在既有区间低位。

交易员指出，提存期初市场资金拆入需求较显疲软，资金需求方调度尚属容易，只不过受限于个别金融机构额度上限控管，少数银行资金拆入必须多询问几家银行才能完成，至于短率则几无变化，持续游走在原有区间低位附近。

〞这个月没什么好紧张的。〞一位大型银行资金调度人士说。

此外，交易人士指出，近期外商银行的资金仍偏多，此前才会抢标一年期存单，以致得标利率低于预期，目前外资将闲置资金提供部分本地银行拆入需求，带动近期短率持稳低档。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，亦同于上日；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，也与上日相同。

**短票利率持平低位**

短票市场方面，票券商指出，由于客户端发票较少落点旬初，致近日票源偏少暂难满足银行端资金去化需求，待月中票量才会逐步增加，短率暂持平在上日区间低位不变。

一名票券商交易主管表示，周二整体资金情势偏松，跟上日变化不大，银行买票意愿依旧踊跃，惟票量非常少不足以因应银行间买票需求，本周短票利率料持稳在现有区间。

〞最近票少，很多银行提早打电话框票。〞另一大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率成交区间在0.59-0.60%，成交以0.60%为主；跨月短票利率主要在0.60-0.61%，大致与上日相同。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.604%，较前日的0.606%微跌。

台湾央行周二公布，共发行1,840亿台币存单，与今日存单到期金额1,837.5亿相较，存单发行余额增2.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆7,349.6亿台币，余日落点分别为周三628亿、周四7,192.80亿及周五2,779.50亿。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为48亿台币，累积超额准备为956亿台币、加计前期1%的超额准备为1,662亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场公债附买回(RP)利率周二与上交易日持平。交易商指出，今日投信业者询券热度较上日略有增加，显示资金部分回流，市场整体资金情势趋向小多，但基于交投便利，利率持平不变。

交易员指出，这一两周以来，因寿险端的国际债券交割热度有所下降，令市场的资金供应有序，投信部位也未明显遭寿险赎回，配合时序尚在月中，市况稳健无波。今日虽有南亚公司较大额的公司债交割，宽松市况令市场胃纳良好，对利率没有影响。

〞早上明显有些投信出来丢钱，资金有些回流。〞一位证券商交易员说。

票券商部分也感受寿险端资金供应增多，加上月中资金缺口不大，得以维持近日的区间利率不变。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日，跨月利率见成交在0.55%；公司债今日成交0.63-0.64%，与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.45-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率均无明显变动。

今日公司债发行有南亚 50亿台币、磐仪 3亿台币转换公司债、凯基证券2亿人民币债。