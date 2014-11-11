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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 18:25 BJT

俄罗斯汇市：卢布兑美元重挫2%，因油价下跌及美元需求扩增

路透莫斯科11月11日 - 卢布兑美元周二扩大跌幅，较上日收盘价重挫超过2%，因原油价格下跌且美元需求增加；此前俄罗斯央行中止例行汇市干预。

1016GMT，卢布兑美元 小幅回升，但日内仍贬值1.9%，报46.73卢布；卢布兑欧元 贬值2.1%至57.99卢布。(完)

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