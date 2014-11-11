中墨关系：李克强对墨西哥取消中国企业高铁中标表示遗憾--政府网微博

路透北京11月11日 - 中国国务院总理李克强周二在会见墨西哥总统培尼亚时称，对墨西哥政府取消中国企业高铁中标表示遗憾，希望墨西哥公平对待中国企业。

中国政府网官方微博引述李克强称，不久前中墨企业联合体按墨方程序成功中标一高铁项目，招标结果完全公正合法，但此后该结果被墨政府撤销。

“希望墨政府能够公平对待中国企业，推动相关合作早日取得实质性成果。”他说。

此前中国国家发改委就此事罕见发表声明称，取消招标结果是由于墨西哥国内因素，与中方企业无关，并希望此事尽快得到妥善处理。