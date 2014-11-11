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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 18:45 BJT

欧洲政经：欧盟下周将讨论制裁俄罗斯和支援乌克兰--执委会副主席

路透柏林11月11日 - 欧盟执委会副主席莫盖里尼(欧盟外交及安全政策高级代表)周二表示，欧盟各国外长下周将在布鲁塞尔开会讨论加强制裁俄罗斯，以及如何帮助乌克兰。

“下周一我们将在布鲁塞尔举行部长级会议，并将进行讨论，但我想说，不只是讨论是否加大制裁力度，而主要是讨论如何在这个困难时期如何支援乌克兰，”莫盖里尼在柏林对记者表示。

在过去一周，亲俄分裂分子与政府军在乌克兰东部再度开战，乌克兰提出新证据，称俄罗斯支持叛乱势力。9月5日各方曾达成停火协议。

俄罗斯否认自己参与了冲突，并称并未向乌克兰东部派出军队或提供武器。(完)

(编译 张涛；审校 王洋)
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