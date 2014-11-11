欧洲政经：欧盟下周将讨论制裁俄罗斯和支援乌克兰--执委会副主席

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透柏林11月11日 - 欧盟执委会副主席莫盖里尼(欧盟外交及安全政策高级代表)周二表示，欧盟各国外长下周将在布鲁塞尔开会讨论加强制裁俄罗斯，以及如何帮助乌克兰。
“下周一我们将在布鲁塞尔举行部长级会议，并将进行讨论，但我想说，不只是讨论是否加大制裁力度，而主要是讨论如何在这个困难时期如何支援乌克兰，”莫盖里尼在柏林对记者表示。
在过去一周，亲俄分裂分子与政府军在乌克兰东部再度开战，乌克兰提出新证据，称俄罗斯支持叛乱势力。9月5日各方曾达成停火协议。
俄罗斯否认自己参与了冲突，并称并未向乌克兰东部派出军队或提供武器。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。