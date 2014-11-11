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亚洲 | 2014年 11月 11日 星期二 18:57 BJT

东南亚股市：大多收高，印尼股市结束六日连跌

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.17 -1.05 -0.25 +8.96 388.37

新加坡 3292.15 -8.85 -0.27 +3.94 3167.43

马来西亚 1825.11 -2.82 -0.15 -2.24 1866.96

泰国 1571.20 3.86 +0.25 +20.98 1298.71

印尼 5032.28 66.90 +1.35 +17.74 4274.18

菲律宾 7204.55 12.43 +0.17 +22.32 5889.83

越南 604.23 2.11 +0.35 +19.74 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

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法股CAC-40指数 (编译 张涛；审校 王洋)
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